川普尚未康復！胸腔暨重症醫師黃軒表示，從昨天川普回白宮的影片中可見，川普的步履蹣跚，疑是用強效類固醇的副作用，導致大腿肌肉無力，且光走上二樓陽台就喘到不行，因此推斷其肺功能也受損，因此大嘆，出院真的不代表恢復、安全或痊癒了，建議他要好好休養。

黃軒表示，昨天川普回白宮的影片在網上瘋傳，但從中可看出「川普尚未康復」，而且大腿肌肉和肺功能可能都已經受損了，這些恐怕都是強效類固醇的副作用「近端肌肉萎無力」，當他從直升機走下來時，似乎沒什麼問題，但他的兩個步伐很不穩。

黃軒指出，川普使用左腳主力往前邁進，但右腿卻是非常微小的拖，連續兩次都呈現短暫的蹣跚步履，這其實在專業人士眼中看來，恐是大腿肌肉無力負擔行走，除非他是故意表演的，否則在醫學上又叫作「急性類固醇肌肉病變」。

黃軒解釋，強效類固醇的副作用，通常會在使用藥物的1到3天後顯現。他分享自己的重症患者下床走路時，會偏無力走路，而川普用藥後馬上出院，就見到步伐不穩定，直到他看見記者與鎂光燈，他才大步硬撐向前走。

黃軒引述媒體報導指出，川普出院當天，光是走上二樓的陽台，似乎都喘到不行，連站定位後，還需要深深吸滿二大囗氣，才能夠再開始揮手，這其實就是典型染疫後案例，顯示肺功能障礙已經存在。

黃軒也引述今年六月的國際期刊研究指出，確診新冠肺炎出院1個月後，測試影像與肺功能，54.3%的病人的電腦斷層掃描仍有異常；出院當天仍有83.3%的人電腦斷層掃描異常，包括毛玻璃的肺，纖維化現象等；康復一個月後的病人，有75.4%的人肺功能障礙依然存在。

黃軒補充，一般人在1分鐘連續走完50個階梯會喘，是非常正常的反應，換算下來，約是在一般樓層中爬了5樓，而臨床上規納的「一分鐘爬梯測試」，若在1分鐘內可登50階樓梯以上，表示肺功能相當不錯，屬於低風險族群。

黃軒也說，如果1分鐘之內登30至50階，則屬於中度風險族群，須檢視自身有無吸菸史或喘咳痰症狀，但也不用馬上就醫，只要多留意自己的肺功能即可；若1分鐘內只能走0至30階，就屬於高風險族群，建議安排就醫檢查，而川普就是落在此階段。

黃軒提到，若像川普才爬一到二樓就覺得喘，肺功能恐剩下4到5成，這種狀況對一般老人的生命有危險。他也提到，川普出院不代表就是恢復了、安全了或痊癒了！以醫生的角度看，他應該回家休養，而非去白宮拍片、渲染國威，何況白宮已有10多人染疫，儼然是座毒宮。

【本文獲黃軒醫師授權】

(中時新聞網)