台南市消防局第4大隊為強化高樓火災搶救能力，8日於善化區一棟15層高樓實施火災搶救演練。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市消防局第4大隊為強化高樓火災搶救能力，8日於善化區一棟15層高樓實施火災搶救演練。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市消防局第4大隊為強化高樓火災搶救能力，8日於善化區一棟15層高樓實施火災搶救演練。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市善化區、新市區因鄰近台南科學園區，近來工商發展、人口成長迅速，也因此近期高層大樓建案林立。台南市消防局第4大隊為強化高樓火災搶救能力，8日於善化區一棟15層高樓實施火災搶救演練，共動員13輛消防車及35名警義消，逼真演練讓路人誤以為真有災情。

消防局表示，公寓大廈因樓層高聳、居住人口數多，萬一發生災害常導致救援困難、疏散不易，加上台南市為促進觀光消費舉辦的抽獎送房子大獎，使大樓居住安全討論度增加，為提升消防人員對高樓救災應變能力，故特選高層建物進行救災演練。

此次演練融合火場救災指揮與管理系統（CCIO），模擬高樓發生火警，濃煙竄起火勢猛烈，民眾受困待援。演練項目包含救災人員安全管制、人命救助、高空救援、入室搜索、滅火攻擊、殘火處理及通風排煙等。

高樓救災考驗救災人員對於大樓大廳管控機制、大樓消防設備的掌握及運用、救災人員的高樓層水線布署能力，也應考慮善用大樓本身的「緊急升降機」載送消防人員及救災裝備至起火層下方成立前進集結區，搶救作為有別一般建築火災搶救。

本次透過實地於15層大樓的演練，將高樓火警搶救過程真實呈現，也提供救災人員經驗的累積。

第4大隊陳博文大隊長呼籲，高層建築物住戶平時應謹慎用火、用電並保有防災意識，管委會應加強消防安全設備檢查及維護，平時加強防災應變準備及演練，以期將災害發生的機率及損失降至最低。

消防局李明峯表示，雖不希望發生這種高層建築物災害，但提醒消防同仁平時必須做好準備，演練可做為示範教材，希望各大隊也加強演練，期待CCIO發揮救災功效，以應付高樓火災，確保市民安全。

(中時 )