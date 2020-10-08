蔡英文政府「親美抗中」政策刺激台海升溫，國民黨立法院黨團日前提出「說服美國協防台灣抵抗中共」、「促台美恢復邦交」2項決議案，因民進黨未反對，全案無異議通過。對於這個結果，有媒體感嘆，國民黨成了「麻煩製造者」。

國民黨團7日提出2項決議案，「爰請蔡英文政府應以美國與中華民國回復邦交作為對美外交目標，並積極推動」。同時，「說服美國協防台灣抵抗中共」，政府應積極說服美國政府依照其台灣關係法精神，以外交、經濟與「安全防衛」等方式協助我國抵抗中共。這2項決議案提出後，因民進黨團未反對，經立院院會宣讀後逕付二讀，順利通過。

對此，港媒《中評網》直言，國民黨的做為，鏡然連獨派都肯定，這當然不安好心，政治界有句名言，「當對手讚美、肯定，那就是你做了錯的決定，因為這決定符合對手的利益」。現在的局勢是台美都想要低調，但國民黨卻跑去加油門，反成了美國眼中的麻煩製造者。

國民黨此時在兩岸和對美關係議題上，應該要比民進黨更慎重，做好評估和可能會復出的代價，否則一旦走錯路，那便是無法挽回的結果。

(中時新聞網)