全球飽受新冠肺炎疫情之苦，但房市卻面臨另一個難題，不但缺工、更缺料，還有營建成本持續上漲，一工難求的窘境，政府最近將研擬放寬外籍移工進行營造工程方案，以期緩解民間缺工的問題；不過，遠雄企業團認為，開放外籍移工進入營建工程，並不能解決問題，這樣下去「恐難擋房價上漲！」

遠雄企業團公共事務室副總經理楊舜欽今（8）日表示，疫情之於房市逆勢走熱，根據統計，今年累計至第三季，土地與商用不動產的成交金額突破3,300億元，再創同期新高，無論新成屋或預售案均後市走俏。

楊舜欽表示，然而，在房市火熱的同時，也帶來另一項隱憂，因預售案開紅盤、供不應求，加上疫情衝擊、工料短缺，營建業缺工問題懸而未決，除影響交屋時間，在營建成本的提升下，相對墊高建案成本，未來房價仍將維持緩步上揚。

根據內政部營建署指出，國內營造產業勞工年齡老化，年輕人無意投入，造成人力產生嚴重斷層，影響產業發展，加上政府近來積極推動前瞻基礎建設及台商回流影響，營造業缺工問題越趨嚴重。

為有效解決營造業缺工疑慮，內政部除了藉由職業訓練方式，希望增加國內營造業勞動力，提供就業獎勵津貼，鼓勵失業勞工受雇從事營造業工作等，更將研擬放寬外籍移工進行營造工程方案，以期緩解民間缺工的問題，降低營造成本，並避免房價上升的壓力。

楊舜欽表示，引進外籍勞工的確有助於紓解一部分缺工危機，但是從大環境看，高技術藍領的斷層才是問題核心，靠外籍移工抑制房價的效果恐怕不會呈現。要根本解決人力短缺，還是要從產業鍊著手，思考新科技、新技術、新工法降低勞動人力需求，打破過去以材料成本為主的思維，在人力趨勢不可逆的情況下，挹注研發成本，長遠來看才能從營造面去影響房價。

楊舜欽指出，國內營造業長期以來，靠著壓縮利潤來生存，特有的韌性造就營造的CP值，但現在必須正視勞動資源的可貴，營造業相較於其他產業，在科技運用與技術上進步緩慢。因此，即便透過外籍移工增加基礎人力、屆次降低成本，始終不是營建業危機的解決方法，透過產官學合作、不管是以創新思維超前部屬，不只是有效緩解高房價問題，更讓營造產業邁進新里程碑。

(工商 )