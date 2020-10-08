由高雄經發局主辦的「DigiWave無條件進位」科幻藝術展，8日登場，不過，高雄經發局長廖泰翔7日晚間，就搶先開箱，揭露這個由金曲獎視覺團隊打造的科幻展區，引來開幕的排隊人潮，他也邀請所有民眾，在雙十國慶連假期間，可以到駁二和巨蛋廣場，欣賞滅火器、美秀集團等樂團演出，體驗最刺激的體感電競遊戲和VR運動賽事。

高雄經發局長廖泰翔8日指出，為了讓科技走入人群，經發局在雙十連假期間，規劃「DigiWave 無條件進位」活動，8日起到11日，一連展開4天的活動。

其中，駁二P2倉庫的科幻藝術展，從8日至11日舉行；戶外大義倉庫前，9日到11日，則有130攤由LA RUE 文創設計規劃的「無條件進胃」市集；大港橋邊更有一連三天的「港邊搖滾」之夜（9日至11日）；走過大港橋還有「體感重裝部隊」AVR遊戲免費玩（9日至11日）；喜愛刺激電競的民眾則可到漢神巨蛋體驗「KOSMOS主題館」（8日至11日）。

經發局表示，9日至11日有美秀集團、滅火器、拍謝少年、大象體操、孩子王、The Fur.等獨立樂團，在駁二塔接力上陣。展覽則與保育類漫畫店「Booking」合作，打造一間滿佈經典科幻漫畫，或坐或臥都舒服、讓人腦洞大開的精神時光小屋。

經發局說，一系列周邊活動，更囊括「Giloo 紀實影音」精選科幻電影院， 搭配設計師廖小子、關渡美術館館長黃建宏的電影座談，還有「台灣通勤第一品牌 」與中央大學光電系副教授欒丕綱的無差別漫談。

在DigiWave展覽部分，則是邀請知名視覺團隊「叁式」策展，作品包括金曲獎頒獎和台灣設計展，運用沉浸式體驗空間結合實體展示，打造巨幅影像作品「遙視」橫亙全場，串連場內「機器人」、「電子身體」、「虛擬實境」及「太空探索」等子展覽，透過不同情境設定激發民眾對科技未知的無限想像。

高雄經發局說，8日至11日在漢神巨蛋廣場，則是集結多家體感電競廠商打造「KOSMOS主題館」，以教育學科、生活應用及電競娛樂為主題，打造超現實的未來場域，讓民眾可以免費體驗多人連線對戰、虛擬演唱會和VR運動賽事。

(工商 )