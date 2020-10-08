受到新冠肺炎疫情影響，遠端技術與新興科技發達，讓台灣半導體產業獲得全球目光，「比薪水」透過自主薪資回報發現，有著「護國神山」之稱的台積電，平均月薪排行僅排第六名，平均年薪排行第五，資料庫更顯示，平均年薪超越台積電的公司有晨星、聯發科、聯詠、瑞昱。

「比薪水」將台灣半導體產業中排行前20名的熱門公司薪資數據進一步分析，結果發現，平均月薪高過半導體產業平均月薪4萬9,859元的公司，分別為聯發科、晨星、聯詠、瑞昱、台灣美光、台積電以及聯電；若是以半導體產業平均年薪85萬1,464元來看，則是有包括晨星、聯發科、聯詠、瑞昱、台積電、世界先進的薪資高於平均。

比薪水創辦人陳致宏分析，半導體產業鏈非常長，而薪資也隨著上、中、下游，也就是IC設計、晶圓製造、封測等各製程階段不同有所差距，目前發現在上游的研發、設計，薪資一定是高於下游的封裝與測試。

調查也發現，半導體產業並非理組天地，比薪水發現，台灣半導體客戶涵蓋全球，所以產業特重外語專長，所以特別是有英語、日語專長的文組人可以把握「客服」與「業務」這類的職缺，同時也可以從園區的地緣環境，從「採購」、「人資」、「行銷」等職務進入產業。

(工商 )