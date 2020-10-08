周湯豪個人工作室「Wish You a Good Life」的旗下品牌「華興」推出首支單曲〈HAHA〉邀來婁峻碩、蛋頭BG8LOCC、禁藥王(ASIABOY)以及Sowut等四位風格迥異的新銳饒舌歌手「尬音樂」，周湯豪強調，在「華興」品牌中，他的角色類似「顧問」加「心靈導師」，但和其他歌手間沒有任何經紀關係，只是希望更多好音樂能被聽見、被看到，周湯豪笑說，「華興」計畫全是他自掏腰包，包括耗資近百萬的MV也是動員身邊人脈、連平面設計師都下海當臨時演員，「朋友笑我是慈善機構，因為沒人想要做這個。」
該曲開頭就轟擊「Now music biz is fucked up（音樂產業已完蛋）」，從歌詞到陣容都引發熱烈討論，周湯豪表示，其實最初發想只是如同歌詞寫的：「要幹我自己幹。」由周湯豪主理的「Wish You a Good Life」從企劃發想、編曲錄音混音、服裝造型、美術設計以及MV拍攝都一手包辦。
周湯豪透露，對於角色轉換其實已私下籌備多時，除了讓自己的音樂視野、創意理念「全面升級」，團隊也已悄悄在幕後為其他歌手操刀，他表示，每位音樂人都有他們的調性，「我不會去干涉他們的作品，甚至刻意退得比較後面，把舞台讓出來。」但他也坦承團隊工作相當辛苦，「MV拍完，覺得比拍自己的MV累十倍，簡直像轉行服務業！」
(中時 )
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