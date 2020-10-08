中、彰、投、苗、竹、雲、嘉7縣市觀光旅遊局處，為推廣旅遊精緻化及體驗生活化，特聯合舉辦「走讀中台灣，體驗心魅力」活動，8日舉辦啟動記者會；7縣市主要觀光工廠及產業體驗館齊聚一堂，力挺7縣市政府宣傳產業之美及職人精神。「中台灣觀光推動聯盟」邀請民眾於10月底前到中台灣走訪各地體驗館，飽覽多元產業風貌，還有機會將百萬獎項帶回家。

台中市觀光旅遊局長林筱淇說，為區域觀光共榮發展，中台灣7縣市今年成立「中台灣觀光推動聯盟」，除政府觀光旅遊局處，還包含相關觀光產業公協會，成員已高達74個單位；藉由共同參與國內外交流宣傳、辦理特色主題活動、觀光資源共享等面向強化合作，創造中台灣觀光永續發展。

國旅目前面臨品質轉型關鍵期，林筱淇表示，希透過整合中台灣在地優質觀光工廠及產業體驗業者，推廣走讀職人精神，遊客可自製香Q芋頭甜品、來場手拉坯捏陶、一探醬油的黑金奧秘、學習曬柿餅樂趣、用緞帶裝飾心愛禮品、體驗木工創意設計、將紅磚化為藝術品等。

南投縣觀光處長陳志賢特別提到，南投縣觀光工廠協會翁啟富理事長大力支持本活動，包括寢室文化館、藏傘閣、稅務出張所、水里蛇窯、名間豬樂園等業者都有加入，也加碼邀請大家參加「南投世界茶業博覽會」以及首屆的「南投巧克力咖啡節」活動。

彰化縣城市暨觀光發展處副處長湯國榮指出，彰化縣有20餘家各領域各具特色並具全國知名度、受好評的的觀光工廠及產業體驗館，歡迎大家來彰化走讀、體驗，自10月底起也推出「彰化好有料，住宿迎賓送好禮」活動，歡迎大家到彰化做客。中臺灣最在地的生活體驗齊聚一堂，等您親自來走訪。

苗栗縣文化觀光局副局長王浩中介紹，苗栗是著名的「山城」，擁有許多客家美食及醬菜等著大家來品嚐，還有知名的木雕、充滿童年回憶的彈珠汽水、整合產地到銷售的巧克力工廠及中醫養生觀光工廠，來苗栗遊玩絕對盡興。

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