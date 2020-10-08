全球晶圓代工龍頭台積電今年成為首家加入全球再生能源倡議組織（RE100）的半導體企業，承諾在2050年成為百分百使用再生能源，並在今年7月初包下沃旭2大風場，取得待商轉後未來20年發電量，每年發電量達34.5億度，但根據評估，台灣目前的綠電量根本不夠台積電使用。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，在半導體產業之後，太陽能及風電需求將替這10年來最大慘業帶來生機。

蔡政府的離岸風電政策花費納稅人2兆元，有專家認為這是「世紀大騙局」，謝金河也曾為此詢問相關產業人士，也出現問10個有9個看壞的情況，但他實際走一遭後，認為就算仍有很多遲疑，但在台積電拉出亮點後，新能源未來至少可能奔馳30年的新興產業。

謝金河這次則是以「企業生與死在一線之間」為題發文，過去10幾年要在台灣找到一個慘得不能再慘的「慘業」，恐怕就是太陽能產業。2006年曾是太陽能產業最光輝燦爛的一年，那年茂迪漲到985元，益通飆向1205元，昱晶、綠能、達能也都漲到天價。然而，大陸的廠商也嗅到商機，無錫尚德、江西賽維、保利恊鑫等全面擴廠，隨之而來的是漫長殺戮。

大陸太陽能廠一家家倒地，台廠則是能併則併，像聯合再生、新晶投控，或是苦撑待變，等待明天，最慘烈的是熬到曙光乍現之前不支倒地，益通就是最典型的例子。

至於台積電近期電斥資8.6億元購入益通的南科園區土地，謝金河表示，這家公司原是汽車零組件廠，後來跨入太陽能產業，股價一飛沖天。等到太陽能進入殺戮時代，吳世章把益通賣給葉國一，當年穏懋快倒下去的時候，葉國一以每股0.5元拿下穩懋經營權，穩懋被救活了，現在股價逼近300元，但益通卻沒在太陽能產業曙光乍現前撐住，最終股票下市變成壁紙。

茂迪也是年年大賠，2018年最慘1股賠12.57元，台積電也黯然認賠殺出，茂迪跌至3.84元，聯合再生也僅剩4.2元，最慘的達能剩下1.41元。不過，綠電題材最近又浮上檯面，全台大種電之下，茂迪股價大漲到44.65元，達能到19元，元晶從4.2元漲到31.9元，面臨10年殺戮戰的慘業，正在尋找新的春天。

謝金河指出，益通挨不到最後一刻出局，的只能賣廠房，茂迪、元晶等開始轉虧為盈，可以說是生死一瞬間。

謝金河最後提及，台灣去年綠電總發電量140.5億度，若把綠電都給台積電也不夠，若要等到2025非核家園，或是2050年台積電百分之百使用綠電，水力發電受限的情況下，太陽能及風電勢必扮演重要角色，台灣繼半導體後，下一個可飛躍大成長的產業，將是新能源，包括太陽能、離岸風力發電及相關儲能，甚至是輸配電產業。

(中時新聞網)