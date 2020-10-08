GoShare提供100輛電動機車服務民眾，第一波營運範圍以斗南、斗六、虎尾三大人口密集區為主。（周書聖攝）

電動車共享平台GoShare 8日正式進軍雲林，為六都以外，率先進駐的城市，第一波將於斗南、斗六、虎尾，提供100輛Gogoro電動車服務民眾，雲林縣政府看好附近大專院校的年輕客群，與電動車共享平台合作，將陸續打造雲林低碳交通路網。

繼台北市、新北市、桃園市、台南市後，雲林縣為第五個引進GoShare的城市，廠商看好周邊擁有雲林科大，虎尾科大、環球科大3所大學，以及斗南、斗六火車站、雲林高鐵站人潮，特別優先選擇與雲林縣府合作，提供100輛gogoro機車，24小時服務。

共享電動機車GoShare 8日正式進軍雲林，雲林縣長張麗善率先試騎。（Goshare提供）

雲林縣政府工務處在這三大人口密集區內，規畫118格電動機車專用停車格，只要是騎乘電動機車的民眾，都可以優先停放。工務處長汪令堯表示，若一般機車停放電動車專用停車格，將比照違規占用無障礙停車格開罰。

雲林縣致力推動低碳城市，鼓勵民眾汰換二行程機車，截至今年9月，全縣僅剩1萬9846輛老舊二行程機車，相較103年9萬多輛，汰換率將近80％，電動車掛牌比例也將近30％，成長幅度為六都以外第一名。

雲林縣長張麗善說，希望透過電動車共享平台，將觀光量能提升，尤其馬上要迎接國慶連假一連串活動，雲林國際農機展、雲林國際偶戲節、虎尾毛巾節等，採用低碳旅行的方式，降低移動汙染源所造成的空氣危害。

(中時 )