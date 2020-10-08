楊子儀在《你好！歡迎光臨》扮濟公。（緯來提供）

楊子儀在《你好！歡迎光臨》扮濟公。（緯來提供）

楊子儀在緯來自製電影《你好！歡迎光臨》扮雙胞胎分飾正國、正邦兩個角色，劇中一場他扮濟公裝瘋賣傻的戲，驚覺濟公師父真的出場，有特殊體質的楊子儀說：「演濟公時，我事後才知我其實已經斷片，連郭唐佑都說我的眼神已經不是楊子儀，詭異的是，劇中亂報的明牌號碼，當天晚上竟真的開出！」首次與大學同學拍戲，楊子儀即興的演出方式嚇壞徐淳耕與郭唐佑，他調皮說：「我故意在跟淳耕拍吻戲時伸舌頭、也故意向唐佑噴口水，這才符合正國瘋癲的狀態」。

楊子儀12歲就知道自己有特殊體質，因主持外景節目後開始修行，《你好！歡迎光臨》一場頂樓被所有精神病患包圍的夢靨戲，楊子儀也感受到莫名的不舒服。他說：「那場戲磁場很不好，特別陰涼，幸好我隨身都有戴著佛珠。」平時沒拍戲都在乾爹陳博正的宮廟服務，打禪、摺蓮花、看佛經、上佛課已是日常，磁場不對楊子儀立刻能感應。

劇中一場他假扮濟公開明牌的戲，楊子儀也感覺濟公師父真的蒞臨現場一起玩，他說：「劇中的正國有一點乩身，但沉迷賭博，那場戲碼是正國起笑後瘋癲起來，那天我穿上濟公師父的道服，其實拍攝時我已經斷片，拍完完全沒有記憶，因此唐佑後來說，當下的我眼神已不是楊子儀，現場開了68跟80兩個數字，結果當晚都開出號碼來，顯見濟公師父真的也有來參與演出，可惜我們都沒人去簽」。

由導演郎祖筠執導、陳幼芳、楊子儀、徐小可、徐淳耕、郭唐佑、陳艾熙、李得全、陶傳正等領銜主演的《你好！歡迎光臨》將於10月11日晚間9點全台首播。劇情由楊子儀一人分飾兩角，一為三十多歲公務員、一為賭徒級精神病患，角色轉換讓楊子儀壓力不小。導演郎祖筠說：「男主角原本鎖定屈哥，因他常一臉衰樣，死公務員的樣子，但這回要走年輕路線，子儀是好幾個人推薦，看了之後覺得型挺好，最終拍板定案就是子儀了，他的表現也沒讓我失望」。

楊子儀除了跟徐可有床戲外，還有一場啃腳戲也笑果十足，徐可說：「很爆笑，我不知道子儀這麼喜歡吃腳耶！我特別做了凝膠美甲、全腳去角質，把腳保養好給他吃，子儀果真吃的很滿盡！」楊子儀則說：「這次拍的電視電影，是我拍過最開心的一次，郎姊很照顧工作人員，便當好吃、每天都不會超時工作，大家集思廣益把好作品呈現，很快樂的過完，未來我也想當戲劇製片人，改善拍戲的環境，真的要靠我們這輩」。

與大學同學徐淳耕、郭唐佑一起合作，楊子儀開心說：「早期跟淳耕還有一起演舞台劇，這回我們一起演瘋子大玩角色，因為淳耕的眼神看起來特像變態，有一場戲為躲精神病院的人，我們兩個互相cover，用接吻成功躲避，當導演喊卡時，我故意伸舌頭出來喇舌，把淳耕嚇到了，就是故意要弄他」；他接著說：「跟唐佑對戲也是，他是廟公我是濟公，這廟公天生就有喜感，有一場我們去電台賣佛水的戲，我故意喝一口水朝他的臉噴，卡的時候，唐佑特別交代正式拍就不要再噴臉了，正式來結果我又故意噴臉，當下我也不知道我會這麼做，是因為進入『正國瘋癲』模式，就自然想這麼做了。」

(中時 )