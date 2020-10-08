八吋晶圓代工廠世界先進(5347)今（8）日公佈內部自行結算9月合併營收約為28.5億元，為歷史第三高，月增2.38%，年增率約21.82%。第三季營收約83.43億元，表現在公司預期的高標，季增率約1.42%，單季營收再創新高。

在新加坡新廠產能加入，且受惠於八吋晶圓代工需求強勁，世界先進前三季營收也創下新高，今年1至9月合併營收約為244.14億元，比去年同期增長16.53%。在新加坡新廠貢獻挹注下，全年營收將創下新高。

世界先進公司於上季法說會中表示，第三季需求強勁，產能非常緊，預期季度營收將約80億至84億元，季減2.7%至季增2.1%；實績達83.43億元，比第二季成長約1.42%，也順利再創下季度營收新高紀錄。

世界先進董事長方略先前表示，下半年8吋晶圓代工產能仍供不應求，已有客戶預訂明年產能，預期產能吃緊情況會延續到明年一整年。

大陸晶圓代工廠中芯國際4日正式公告，說明美國出口限制。中芯恐遭非陸系客戶抽單，台晶圓代工廠台積電、聯電、世界先進等有機會獲轉單，並促使8吋晶圓代工漲價可能持續至2021年，世界先進亦可望受惠。

此外，因應需求成長，世界先進董事會已通過新加坡廠擴產1萬片，預計明年上半年月產能將擴增1萬片至4萬片規模。新加坡廠今年占總營收比重約10%；明年上半年產能到位，將持續提供業績成長動能。

(時報資訊)