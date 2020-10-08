敦泰(3545)9月營收受惠傳統旺季加上備貨效應，月成長10.24%、年成長43.04%，已經連續3個月刷新單月歷史新高紀錄，也推升敦泰第3季營收創下單季歷史新高紀錄。
敦泰9月份合併營業收入為13.64億元，受惠於產業傳統旺季及十月假期備貨效應，帶動敦泰9月營收較8月成長10.24%，並較去年同期成長43.04%，為連續三個月刷新單月歷史新高紀錄，同時也推升敦泰第3季營收創下單季歷史新高紀錄。
敦泰表示，9月包括IDC、驅動IC等產品出貨量，都較8月成長，而觸控、電容式指紋等產品的出貨亦維持在高檔水準。敦泰累計今年第3季營收為38.16億元，季增加37.87%，年增加48.28%，創單季歷史新高，敦泰累計年前9月營收則為94.93億元，較去年同成長49.43%。
敦泰表示，在旺季效應逐步減緩，且十月假期較多的狀況下，第4季整體出貨將較第3季略為轉淡。
(時報資訊)
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