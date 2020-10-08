KPMG安侯建業指出，台商投資密度極高的江蘇省，近日發布文件，將對省內2萬4千多家享受優惠稅率的高新技術企業進行不少於5％的實地查核，檢查年度涵蓋2017年～2019年。

KPMG安侯建業稅務投資部China Practice會計師劉中惠提醒，台商企業若被稅局認定偽造申報資料，例如虛列研發人員、虛增研發費用、知識產權造假等，將可能涉及虛假申報之偷稅行為，面臨追繳稅款、滯納金併處罰款風險。

(工商 )