KPMG提醒在陸台商 應留意稅局查核 16:032020/10/08 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 KPMG安侯建業指出，台商投資密度極高的江蘇省，近日發布文件，將對省內2萬4千多家享受優惠稅率的高新技術企業進行不少於5％的實地查核，檢查年度涵蓋2017年～2019年。 KPMG安侯建業稅務投資部China Practice會計師劉中惠提醒，台商企業若被稅局認定偽造申報資料，例如虛列研發人員、虛增研發費用、知識產權造假等，將可能涉及虛假申報之偷稅行為，面臨追繳稅款、滯納金併處罰款風險。 (工商 ) #KPMG #稅局 #安侯建業 #申報 #查核 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 江蘇高新企業大查稅 KPMG示警避免誤踩雷 16:422020/10/08 兩岸 台商回流脫手陸土地 資誠：慎選中介商 16:042020/10/08 財經 金馬影展再創新局 首推「影迷新世代」帶青少年探索電影世界 15:182020/10/08 娛樂 反美豬 7縣市首長簽署聲明零檢出 04:102020/10/08 政治要聞 10／24台鐵苗栗豐富站施工 清晨2列次延誤5-15分 12:472020/10/08 生活 國慶晚會明晚基隆登場 下午5點現場開放民眾索票 16:402020/10/08 生活 摘除小花蔓澤蘭換獎金 龜山區為最大宗 15:022020/10/08 寶島 2021蘭展 藉國慶焰火暖身 04:102020/10/08 地方新聞 港匯偏強 港金管局再注市場逾27億港元 10:152020/10/08 財經 借鏡加拿大溫哥華經驗…… 金融業高層：抑制高房價 課空屋稅最快 04:102020/10/08 金融．稅務 財經熱門新聞 仍是世紀大騙局？台積電也曾認賠 老謝點出10年慘業未來 - 財經 聯電8吋晶圓需求太狂！報價追上台積電 4千億市值差一步 - 財經 元大投信三檔ETF第一階段配息出爐 0056擬配1.6元 - 財經 - 工商 《半導體》聯電Q3、前3季營收雙登峰 今年再戰高 - 財經 - 時報資訊 國巨、華新科 業績雙飆客 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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