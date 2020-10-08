台商近年將生產基地自中國大陸遷移至東南亞或回台投資已成趨勢，台商要脫手出售陸廠房土地以換取現金投資新廠，可能會跟土地中介簽訂獨家出售合約。

不過，資誠（PwC）兩岸商務與稅務服務段士良會計師表示，中國大陸常有不肖中介跟賣方簽完獨家約後把賣方視為自己獨家商品，慢慢尋找高價買方，找到高價買方後再以自有公司低價跟賣方購買轉售以賺取中間價差，他建議，台商與中介商合約期間最好不要超過三個月，而且台商在合約結束後應要求中介商繳回委託書及合約等賣方印鑑文件，以免中介商在外招搖撞騙。

實務上，台商考量租稅效率以及外匯管制，通常會選擇以處分公司股權方式間接處分廠房土地。

段士良坦言，大部分台商早在一、二十年前取得的土地漲幅都已經有數十倍，而大陸土地增值稅規定漲幅超過兩倍以上的稅率為60％，另外還會有9％增值稅、25％企業所得稅，以及印花稅、城建稅及教育費附加等大小稅費。

最重要的是，土地出售後價金仍留在收款的大陸公司內，如果要用股利方式付到境外，還要再課10％的股利預提所得稅，否則只能清算大陸公司後才能將剩餘資金匯出。

但段士良提醒，台商在陸公司清算須經過查稅等步驟，目前一般製造公司清算花個兩、三年是常態，台商要有心理準備。

(工商 )