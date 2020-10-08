今年大陸國慶中秋「雙節」長假期間，海南離島免稅購物熱不可擋。假期前5日平均每天吸金過億元（人民幣，下同），免稅購物遊已逐漸成為海南自貿港建設一大亮點，觀察到包含三亞國際免稅城、海口美蘭機場免稅店、海口日月廣場免稅店內，化妝品、香水、首飾、手錶等免稅商品成為搶手貨。

據第一財經引述海口海關獲悉，10月1日至5日，海口海關共監管海南離島免稅購物金額5.3億元、旅客8.2萬人次、件數54萬件，年增率分別增長136.9％、34.8％、86.2％。

目前，海南在海口、三亞和瓊海博鰲共佈局4家離島免稅店，其中位於三亞海棠灣的三亞國際免稅城是全球最大的單體市內免稅店，總建築面積約12萬平方公尺。此外，總投資達128.6億元的海口國際免稅城項目正在西海岸抓緊建設。

甚至再往前推算，據海口海關統計從7月1日至9月30日，海南離島免稅購物金額達到86.1億元、年增率227.5％；購物人數129萬人次，年增62％。

為進一步優化離島免稅佈局，更好滿足消費者需求，海南省政府近期已批准兩家省內企業享有離島免稅品經營資質，同時計劃今年在三亞新開三家免稅店，通過競爭性磋商方式，形成良性競爭格局。

(旺報 )