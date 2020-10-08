民進黨立委高嘉瑜熱愛唱歌，是眾所皆知的事，而她本人也不吝嗇地分享自己的歌喉，多次演唱引發網友熱烈討論。上週她赴金曲獎頒獎典禮觀禮時，更發文期許自己有朝一日能上台，而今（8）日，她竟收到了「歌聲消音器」，讓她用了一個白眼的貼圖說道「不知道什麼場合用得到」，對此，宅神朱學恆分享該貼文指出「這麼想要為民除害」？

民進黨立委高嘉瑜熱愛唱歌，於公開場合熱唱的次數不少，過去也曾探望館長時高唱「隱形的翅膀」，被網友調侃「劫後瑜聲」，她都一笑置之。上週她與民眾黨立委一同出席第31屆金曲獎頒獎典禮觀禮，開心地在臉書提及「今天是屬於音樂人的一天，相信自己有上台的一天」。

高嘉瑜臉書曬出收到「歌聲消音器」，讓網友笑瘋。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

今（8）日稍早，她於臉書曬出一張照片，指出自己竟收到了「歌聲消音器」，裡頭還附上張小卡寫著「我們靠實力證明自己，你的練歌好夥伴！！」她用了一個翻白眼的符號說道「不知道什麼場合用得到，唱歌就是要給大家聽啊！」事實上贈予禮物的正是電商「鈴木太太」。

宅神轉發高嘉瑜臉書，並指稱誰要為民除害，更讓網友笑到美丁每當。（圖／翻攝自宅神臉書）

對此，宅神朱學恆也轉發她的貼文搞笑寫下「到底誰寄的啦！這麼想要為民除害」。吸引5千多粉絲按讚，名嘴黃暐瀚也留言說道「買一個來用看看會怎樣？完全消音？」；其他網友也表示「造福人群的商品…」、「其實還不錯啦，聽委員唱歌可以修身養性、鍛練EQ，畢竟生活就是修行嘛」、「當妳想唱歌的場合就用得到了，請務必使用。」而宅神更認為「我相信甲魚不會拿來用」，一連串留言讓人發笑。

(中時新聞網)