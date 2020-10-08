黃益跟女友丁丁合影。（圖／翻攝自_丁寶微博）

丁丁五官精緻、身材火辣。（圖／翻攝自_丁寶微博）

丁丁腿長身材好。（圖／翻攝自_丁寶微博）

「大眼女神」趙薇當年飾演《還珠格格》中小燕子一角走紅，2008年她嫁給富商黃有龍，生下一女「小四月」，後來爆出趙薇也是黃有龍和前妻所生兒子黃小寶（黃益）的繼母，多年來視如己出。今(8日)港媒報導黃益交女友，對方疑是他在英國所認識的女孩，名叫「丁丁」，大眼挺鼻、五官精緻、身材火辣，不輸小燕子。

趙薇當年閃婚生女，後來夫妻倆事業越做越大，2018年上海胡潤研究院公布「2018胡潤全球白手起家女富豪榜」，趙薇夫妻以63億人民幣（約291億台幣）打進第100名，而趙薇自己也是《富比士》中國名人榜與收入榜的常勝軍，夫妻倆雖常傳婚變，但都以行動打破謠言。

先前媒體報導，趙薇除了小四月外，其實還有一位藏了16年、現年20歲的繼子黃益，先前黃益在網上打卡，難得分享和同父異母小四月的合影，曬兄妹情深，而趙薇也在節目上表示，很心疼兒子，會盡全力做好母親角色，讓黃益能感受家庭的溫暖，可謂最暖繼母。

今《東網》報導，20歲的黃益最近墜入愛河，與一位外貌出眾、身材姣好的女孩「丁丁」公開交往，女方曬出兩人約會照片，甜蜜寫下「小王子的玫瑰花」，丁丁手上還有一枚藍寶石鑽戒，不知是否為黃益所送，而丁丁去年9月16日寫下：「一轉眼就20歲了，時間好快」，推估可能比黃益大1歲。

(中時新聞網)