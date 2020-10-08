大陸文旅部數據中心統計，國慶假期前7天，大陸全國共接待國內遊客6.18億人次，實現旅遊收入4543.3億元（人民幣，下同），觀察整體消費的復甦力道優於先前五一假期。此外，光是假期的前5天，海口海關監管的海南離島免稅購物金額也就已達5.3億。

根據大陸財聯社報導，大陸旅遊數據趨於正向，反映出遊客對旅遊出行感染病毒的擔憂得到了相當程度的減輕。

而東吳證券宏觀分析師陶川團隊最新報告也指出，今年8月中旬以來，大陸再也沒有出現過新冠肺炎本土確診病例，而五一假期前的4月全國確診病例及本土新增確診病例數均有較小程度的反彈，這或為前述差異的主要成因。

陶川團隊更認為，國慶黃金周前7日的單人次消費金額為735元，較去年同期恢復程度為88.4％，均顯著高於五一期間單人次消費金額416元，年增率恢復程度達到69％，凸顯遊客的消費力恢復程度較五一提升，但仍有復甦空間。

(旺報 )