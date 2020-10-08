19歲台灣投手陳柏毓獲得海盜125萬簽約金加盟，成功闖出旅美路，除了身為前味全龍球員的爸爸陳炳男給予專業協助之外，阿公更是他一路走來的最大支持者。陳炳男多年前曾想阻止陳柏毓繼續打球，是阿公跳出來支持陳柏毓才免於家庭革命，當時陳柏毓還向阿公保證「一定不放棄棒球」，如今陳柏毓真的圓了全家人的夢。

陳炳男也是從小打棒球到大，但他在陳柏毓小時候並不想讓他走同樣的路，「我怕他半途而廢，不要書念不好、球也打不好，這樣四不像。」但陳柏毓堅持要繼續打球，阿公一句「我讓你打球那你有變壞嗎？」讓陳炳男無話可說，之後陳柏毓就在阿公面前保證，一定會堅持走下去，不會因為太累就放棄。

陳炳男回憶，小時候陳柏毓跟阿公感情非常親密，「陳柏毓少棒每一場比賽阿公都會去看，賽後還會幫他按摩，有時候自己都捨不得罵他，還要透過我教訓小孩子，他都扮白臉。」如今陳柏毓遵守諾言堅持棒球這條路，順利獲得美職海盜隊的合約，還破隊史國際業餘簽約金最高，可惜的是阿公在陳柏毓國一那年因病過世了。

「我問陳柏毓他回來台灣隔離後要做什麼，他說第一件是要去山上看阿公。」陳炳男說阿公是陳柏毓棒球路上最大的心理支柱，就像陳柏毓在場上總有個看向天空的習慣動作，這就是他懷念阿公、希望阿公在天上看他比賽的方式。

從小學開始，經過3000多天日復一日的練習，陳柏毓才能剛打開旅外之門，陳炳男說兒子的堅持是沒有人能給他的，從小陳柏毓就讓家人很省心，除了訓練外幾乎沒有什麼休閒娛樂，未來陳柏毓自己在美國打拚，身為爸爸他也不擔心，「好的運動員就有辦法在任何情況生存，他適應能力很強，該放手就要讓他出去闖，學著為自己負責任。」

(中時 )