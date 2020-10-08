本土新創、亞洲數據公司Vpon威朋大數據集團繼日前獲得C輪4,000萬美元融資之後，8日再宣布成立Vpon Ventures威朋創投，初期資金為1,000萬美元（新台幣3億元）。威朋執行長吳詣泓表示，威朋創投未來投資的領域將以數據、人工智慧相關產業為重點，且除了投資以外，也將會與投資標的之間有戰略層面的合作，將提供新創企業包括資金、技術以及商業網路等資源，期望可打造台灣本地的完整數據生態系，協助台灣新創企業對接海外市場。

威朋成立12年，主要提供數據化的定制業務和行動行銷方案、專業數據分析及優化、投放行動廣告等，業務遍布7個亞太區重點城市，擁有超過1,500家客戶，當中包括各行業的本地公司及跨國集團，以及政府認可公營機構，鞏固Vpon威朋在數據分析及應用，上（9）月初期，威朋獲4,000萬美元融資，由具備日本官方背景的Cool Japan Fund（CJF）領投，韓國大型投資基金業者STIC Investments（STIC）、日本東京證券交易所上市集團Beenos Inc.，以及香港旅遊科技投資基金TripLabs跟投。

吳詣泓表示，威朋創投主要是常青基金（Evergreen fund），初期資金為1,000萬美元（新台幣3億元），資金來源為威朋本身，將聚焦尋找在數據、人工智慧領域有關鍵技術的新創，並沒有限制要參與哪一輪資金，但會以戰略投資為主要方向，未來投資的公司也將尋求與威朋現有客戶與合作夥伴合作機會，期望為台灣的新創打造生態系。

台灣網路新創在過去十多年來遇到不少困境，中國大陸有百度、騰訊、阿里巴巴等新經濟產業的圖角獸企業帶起新創生態系，藉由企業創投（CVC）加上外圍VC的協助，讓整個生態系持續放大，才形成龐大的產業聚落。吳詣泓表示，台灣缺乏這樣的環境，而數據產業又是環環緊扣的，因此希望透過資本建立深入連結，以求強化亞洲數據業界之間的聯繫。

吳詣泓表示，公司成立至今12年，相當了解由新創起草一路走來要面對的困難與挑戰。他表示，這次成立威朋創投，是台灣新經濟產業中，第一家成立企業創投（CVC）的業者，期望可以有拋磚引玉的效果，鼓勵並呼籲台灣更多大企業、大財團能共同投資台灣新創與科技新創。

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