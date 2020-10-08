即使豪宅市場焦點都在新建豪宅，不過屋齡20年以上、「上個世紀興建」的豪宅，公設比低、地坪大，今年就有七件總價達1億以上的交易，也很搶手。信義計劃區屋齡達28年的資深豪宅「國家大第」4樓戶，今年8月以1.05億元交易，含車位單價每坪103萬元。

位於信義計劃區內的「國家大第」是由海華建設興建，規劃24戶62～98坪的住宅，屋齡已達28年，和「2001廣場」、「信義雙星」、「馬可波羅」等均屬於信義計劃區第一批興建的住宅，該社區實價登錄以來的之前唯一件交易在2014年，2樓戶含車位單位約每坪85.8萬元。

台灣房屋信義安和特許加盟店東廖德欣表示，該地段土地公告現值從當時每坪6.4萬元，上漲到現在每坪233萬元，28年來公告現值漲35倍，而推估當時第一手購入行情約在3,000萬元左右，如今信義計劃區已成為超級豪宅聚落，屋主長期持有後出售，無論增值幅度和土增稅，都很可觀。

據統計，今年以來台北市屋齡20年以上的億元豪宅就有七件，其中信義區就有四件，包括「大炁四方」、「領由名邸」和「松仁雅區」等。而屋齡30年以上的多位在大安區的精華地段，如屋齡32年的「仁愛鳳翔」、屋齡31年的「東帝士花園廣場」等，今年也都有單戶總價1億元以上的交易記錄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，這些「上世紀興建」的老豪宅，大地坪持分、低公設，對於務實的高資產族仍具有不小的吸引力，以「國家大第」來說，公設比僅約16～18％，該戶地坪達23.9坪。而信義區老豪宅一戶地坪多都在20坪以上，例如今年交易的「大炁四方」4樓戶，地坪達44.7坪，相對大安區老豪宅每戶約10多坪土地，現在實用面積大，未來改建效益高，使得信義區老豪宅更具優勢。

(工商 )