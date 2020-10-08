台灣花東好山好水空氣又好，生活步調慢是許多人首選的退休養老地點，一名網友表示她30年的人生裡從沒去過東部，又很嚮往看山看水的生活，但害怕一個人搬去住郊區卻只有旅館、民宿，生活機能不便，對此，網友直呼其實買東西靠網購就好，「市區小小一圈，其他都是大自然的美景」。

原PO 在PTT板上表示，因為自己很怕吵，加上她的工作只需要一台筆電，讓她有了想到東部養老過生活的想法，但又不想放棄生活機能，想住大學附近，「東部的市區跟其他縣市一樣，上下班車水馬龍，街景都差不多？」、「租的到那種5000一個月的套房嗎？」

對此，許多在地人留言，如果討厭城市、喜歡自己一個人，非常推薦去住東部，只是買東西不太方便要靠網購，「我之前住了幾年覺得太棒了」、「住過台東市區，覺得生活就很單純清閑，懷念~」、「生活還算方便，不會像西半部吵又複雜，市區小小一圈都是大自然美景」、「4000/月就有不錯的套房喔」、「不要想著買房定居，東部房子也漲價」。

也有人建議原PO可以先嘗試短期定居，認為鄉下真的不是想像中那麼好，「去花蓮找民宿住個一星期，妳就會想回北市區，因為山水再美，抱著一台電腦也是很孤寂的」。

(中時新聞網)