70元煎餅變1000元！反韓店家逆向操作爆衝突｜20190707中天新聞

台中一名蔡姓正妹，去年到高雄知名香蕉煎餅店「廣德家」響應罷韓活動，遭女韓粉辱罵「去死」，隨後更被挺韓網友網路罷凌，她憤而提告，豈料檢察官卻認為她是公眾人物，應受較高檢視標準，對於罵她的網友不起訴處分。

去年女韓粉與蔡女在廣德家發生衝突，女韓粉一時情緒失控，飆罵「這麼好的市長你們還罷免」「去死吧」。事後女韓粉澄清遭設計羞辱，強調不是罵人，只是覺得被店家羞辱，情緒沒控制好，也為當天情緒失控暴怒致歉，透露自己也在在各電視臺及網路上被霸凌3天，甚至遭恐嚇，並拜託網友「不要再罵我了」。

事發後，蔡姓正妹的臉書、IG也湧進大批網友留言謾罵，甚至在資深媒體人王瑞德協助提到後，還收到網友以不雅之詞辱罵，「果然姓蔡的女人都這麼騷，…天天被王瑞德X」，更恐嚇要潑硫酸，「你媽叫你去給她收屍啦」。

面對各種攻擊，蔡女高EQ應對，輕鬆表示「人家只是想吃煎餅！」明白提告過程會很辛苦，但一定追究到底，感謝每個支持她、給她加油的人，讓她在害怕、難過之餘還能理智的處理事情。

罷韓正妹去年與女韓粉發生爭執，事後遭網友出征憤而提告，但法官以她屬公眾人物為由不起訴處分。（圖／中天資料照）

事情經過一年多，蔡女今（8）日在臉書表示，檢察官竟以她是公眾人物，應受到較高檢視標準為由，判定辱罵她的網友不起訴處分。

根據《ETtoday新聞雲》報導，起訴書內容提到，蔡女臉書有2萬5320人追蹤，並曾在2019年獲得IFBB ASIA Pro比基尼青少年組冠軍，且將傳票上傳臉書後，旋即有1.3萬人按讚、2078則留言，顯見應屬公眾人物，而應受較高之言論自由標準檢視。

對此，蔡女也相當傻眼表示，「真厲害欸，這些罵人的人是7月罵我，卻能夠知道我12月會比賽？連我都是臨時決定要比的，難道你各位是先知？」網友也說「運動員算公眾人物？」「原來現在長得漂亮也會變公眾人物」「去高雄遊玩一趟，就變成公眾人物了」。

(中時新聞網)