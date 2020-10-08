2020義大姥姥盃球邀請賽今天公開組進入第2天對抗，政治大學雄鷹男籃隊在後衛王振原外線神準幫助下，首節就奠定20分領先，終場83比67氣走高雄師範大學、拿下分組預賽首勝。

政大昨天面對世大運培訓藍隊也繳出精彩表現，幾乎是全場領先，可惜最後一節被逆轉，全隊收拾心情今天再戰，第1節王振原就飆進3顆三分球，全場投進7記三分球、斬獲29分，獲得總教練陳子威肯定，陳子威說：「義大姥姥盃目前兩站可以看到曾于豪、王振原打出代表作，王振原靠外線，曾于豪籃板上也有很多貢獻，這兩場都是『雙十』演出，甚至新人游艾喆也很棒，他的傳球幫隊友製造很多進攻空間。」

王振原並非來自HBL甲級名校，高中念彰化高中，曾締造單場10記三分球個人最高紀錄，平常練球認真，自己多花時間磨練，奮戰精神也令陳子威印象深刻，王振原表示：「我的實力本來就和甲組出身球員有差，想要進步練習時間只能比其他人更多，還會清晨6點就起來練習，畢竟球隊好手如雲、競爭激烈，我就是做好準備。」

現在是政大地政系大三的王振原，雖然身材在籃球員不是特別高大，但他認為過去也有不少名將就算身材有劣勢卻依然有好成績，他也有想跟大家競爭的心態、不會畏懼，儘管前兩年在政大上場機會不多，依然不會洩氣，大學畢業後也有意挑戰更高層級賽事，打到不能打為止。

(中時 )