館長陳之漢8月28日凌晨2時許遭槍擊，23歲劉丞浩犯案後攜槍到派出所投案，警方破解劉嫌使用的iPhone手機，清查出劉嫌為竹聯幫寶和會成員，7日、8日一舉逮捕寶和會46歲會長林修伯等10嫌，幫派成員幾乎落網宛如「被抄家」，今日上午將林修伯、幹部施俊吉移送新北地檢署複訊；據了解，施俊吉稍早結束複訊，遭新北地檢署聲押禁見。

(中時 )