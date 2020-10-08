館長槍擊案 竹聯幫寶和會幹部施俊吉聲押禁見 16:372020/10/08 中時 許哲瑗 、 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方7日、8日一舉逮捕寶和會46歲會長林修伯等10嫌，幫派成員幾乎落網宛如「被抄家」。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 館長陳之漢8月28日凌晨2時許遭槍擊，23歲劉丞浩犯案後攜槍到派出所投案，警方破解劉嫌使用的iPhone手機，清查出劉嫌為竹聯幫寶和會成員，7日、8日一舉逮捕寶和會46歲會長林修伯等10嫌，幫派成員幾乎落網宛如「被抄家」，今日上午將林修伯、幹部施俊吉移送新北地檢署複訊；據了解，施俊吉稍早結束複訊，遭新北地檢署聲押禁見。 (中時 ) #施俊吉 #複訊 #地檢署 #陳之漢 #館長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 館長槍擊案 檢警北市大安區再逮寶和會副會長 11:022020/10/08 社會 館長槍擊案重大突破 警帶回「中間人」竹聯幫和堂大哥 02:132020/10/08 社會 萬華幫派械鬥出人命 兇嫌羈押禁見 15:272020/10/07 社會 館長槍擊案槍手幫派被抄 竹聯幫大哥等9人否認涉案 08:482020/10/08 社會 萬華鬥毆刺死人 北市警臨檢39幫派據點 17:402020/10/07 社會 3天2件槍擊命案民眾質疑警長「顏色對了就沒事」 黃偉哲：警察無顏色 11:522020/10/07 社會 傳幕後黑手高價買兇 槍手收1000萬取館長命 13:542020/10/08 社會 傳國內資安高手相助 破解館長槍手FaceID 09:482020/10/08 社會 南市殯儀館槍擊案 2嫌被移送南檢聲押 18:192020/10/07 社會 涉百億地下匯潛逃10月 博弈網站負責人投案遭羈押 11:422020/10/07 社會 社會熱門新聞 夜市蔥油餅老闆娘太火辣 網看影片險暴動：飄出乳香 - 社會 影》金防部演訓重大意外 戰車翻覆邊坡起火士官兵1死1重傷 - 社會 饒河夜市地瓜父子好可憐？地瓜媽氣炸說真相：太扯了 - 社會 婦科名醫麻醉性侵15分鐘3次 妻揭惡行：他手術後都很喘 - 社會 8歲兒饒河夜市擺攤「累癱睡父懷中」 金山人傻眼爆真相 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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