湖山水庫目前每日輸送22萬公噸原水給自來水公司的湖山淨水廠，水質相當好。（周麗蘭攝）

今年迄今颱風全台水情吃緊，桃園、新竹、苗栗、台中將啟動第一階段限水，雲林縣湖山水庫在山區午後雷陣挹注下，七月正好蓄滿，達成三階段蓄水計畫，目前儲水量約5085公噸、蓄水率99％，未來半年枯水期足夠供應雲林縣、北彰化、南嘉義民生用水。

湖山水庫歷經十年興建，於2016年完工蓄水，為確保壩體安全，自2016年4月起展開三階段蓄水，原定今年九月蓄水至滿水位。

今年梅雨不足加上無颱風，湖山水庫蓄水量在五月間一度降至只有17％，六月下一波短暫梅雨後，七月間中部山區雷雨進帳不少，湖山水庫一個月內從17％迅速蓄到99％，提早完成滿庫目標。

湖山水庫管理中心主任李炎任表示，目前蓄水211.5 公尺達滿水位高程，約5085萬噸，目前維持在止99％到100％滿庫狀態，未來半年枯水期（至隔年四月）雲林民生用水無虞。

今年夏季還無颱風，不少水庫蓄水不足，蓄水率約40％至50％間，桃園、新竹、苗栗、台中水情燈號從綠燈轉為黃燈，下周將夜間減壓供水。

湖山水庫是離槽式水庫，而在南投縣竹山鎮桶頭的清水溪興築攔河堰，水源經過引水道、隧道才漸入水庫，七月間山區陸續有雷陣雨降下，湖山水庫受益良多，除了蓄水滿庫提前達標，也有備無患。

李炎任表示，湖山水庫目前每日輸送22萬公噸原水給自來水公司的湖山淨水廠，搭配集集攔河堰輸往林內淨水廠12到14公噸原水，聯合運用供應雲林26萬噸、南彰化5萬噸、北嘉義2萬噸用水。

(中時 )