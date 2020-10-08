受到新冠肺炎疫情及美中貿易戰影響，台商及外資加碼投資台中的腳步從不停歇，根據天下雜誌2020台灣投資地圖報導顯示，台中市吸引140家投資，投資金額高達1848.82億元，創造1萬3678個就業機會，投資台中家數、投資金額、創造就業機會等三項指標均為全國第一，顯示多數企業偏愛投資台中，看好台中投資環境。

市府經發局指出，受美中貿易戰、新肺疫情影響，國內外經濟發展普遍不佳，但台中產業基礎雄厚，先天優勢、工商業現況及市府振興產業與招商輔導機制，顯示台中未來充滿發展性，預期行情也使得相關企業看好台中，持續加碼投資。

經發局說，市長盧秀燕上任以來，以「前店、後廠、自由港」的台中富市3經濟發展策略，為台中經濟注入活水；包括潭子聚興產業園區、台中綠美圖、大智路貫通計畫已開通、捷運綠線將於今年底通車營運等，吸引更多業界投資台中。

據經濟部投資台灣三大方案統計，投資台中140家，前3名廠商分別為友達光電407億元、新鉅科技161億元、華邦電子65億元。經發局統計民間投資部分，累計至今年9月已達4965億元；投資前3名廠商為美光記憶體4000億元、勤美之森暨洲際酒店120億元、三井東區LaLaport 100億元等，投資力道強勁。

經發局強調，中央去年1月推出「歡迎台商回台投資行動方案」，市府隨即率六都之先於「投資台中」網站設立台商專區，提供一站式服務，提供完整招商投資政策輔導機制，包含單一招商服務窗口、招商工作小組、排除投資障礙及鼓勵工業區立體化等。

自去年9月至今，已召開9次排除投資障礙協調會議，協助28家廠商解決投資問題，促成近196億元投資金額。當中包括中華電信舊庫房改建、資料中心大樓新建路權及五大管線申請問題、橋椿金屬增設組裝及物流中心擴廠土地使用管制問題、富博公司改善廠房及設備廠區滯洪池造成土地認定問題等，邀集中央、地方合作，通力協助廠商加速投資落地。

(中時 )