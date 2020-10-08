大仙公發放「防疫平安金」200元，給706位長者購買防疫物資。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

「大仙公真慈悲！」台中市東區振興里的大仙公祠，日前舉行客家義民爺誕辰慶典活動，除了協助市政府發放重陽禮金，適逢防疫期間，廟方除呼籲信眾戴口罩參與活動，另加碼「防疫平安金」200元，給706位長者購買防疫物資，庇佑台灣人民平安度過新冠肺炎病毒危機，當地民眾感受大仙公慈悲。

大仙公祠主委劉作文表示，大仙公是振興里民的地方信仰，全球性新冠狀肺炎爆發，大仙公神威顯赫，除了替台灣祈福並配合政府的防疫宣導，戴口罩、勤洗手，讓疫情獲得控制，因感念長者勤儉，首次發放「防疫平安金」200元，讓長者購買口罩、酒精等防疫物資。

大仙公祠榮譽主委、民進黨市議員鄭功進說，除協助市政府針對65歲以上及55歲以上原住民長者，依年齡發放2千至1萬元重陽禮金，因為看到很多長輩，生性十分節儉，收到重陽禮金往往「存下來」，大家聯合加碼200元，助長輩防疫「健康呷百二」。

地方民眾指出，大仙公祠雖是陰廟但十分靈感，當初墓塚剛完成時，曾湧出一股泉水，據傳，飲用大仙公水即消災解厄、治療疾病，連墓塚上的青草，也有治病功效，當地耆老稱其「仙水仙藥」，29年前大勇街道路拓寬，湧泉處被柏油覆蓋，已不復見。

(中時 )