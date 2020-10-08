台北市螢橋國小等營養午餐菜單出現瘦肉精宣導文宣，提到「姑且不論政府對美豬瘦肉精風險評估結果」等字眼幫政府撇清責任，家庭主流化聯盟等民間團體呼籲學校應為進校文宣把關。

家庭主流化聯盟召集人曾獻瑩表示，質疑「究竟誰要負起校園文宣把關的責任？」菜單文宣僅說明「減少飼料成本，並使賣相更好、提高售價，增加養豬戶的利潤」，隻字不提不提瘦肉精對人體危害、對13歲以下孩童產生負面影響。

國民黨立委賴士葆表示，這麼多的大內宣，一定是來自美國的壓力，美國強調日後美豬進來只標示made in USA，不標示成份是否含有萊克多巴胺，簡直「吃人夠夠」，2012年前總統馬英九執政，現在的民進黨政府，傾全力教育全國百姓「肉類含萊克多巴胺就像毒品，現在卻告訴我們多安全」。

曾獻瑩指出，營養午餐菜單出現離譜文宣，令家長感到不安。營養午餐菜單由營養午餐委員會決定，廠商印製，營養師看過後發送到各班。文宣看起來是廠商自己印製，但為什麼文宣如此輕易就進到學校？廠商背後的動機為何？有沒有幕後推手？日後一些不當的教材或文宣進學校是不是也如此快速，把關機制為何？

(中時 )