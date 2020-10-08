近來新台幣強漲趨勢擋不住，新台幣昨日終結連5升，兌美元被逼回接近29元大關，新台幣兌美元匯價今(8)日早盤強升逾2角，早盤甚至攻破28.7元關卡，並觸及前央行總裁彭淮南障礙，即2011年5月5日的28.632元防線。新台幣收盤收在28.966元、貶0.1分，成交金額12.14億美元，守住彭淮南障礙。

(中時新聞網)