守住彭淮南障礙 新台幣升勢遭壓回 貶0.1分收28.966元 16:152020/10/08 中時新聞網 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新台幣升勢遭壓回，終場收貶0.1分。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近來新台幣強漲趨勢擋不住，新台幣昨日終結連5升，兌美元被逼回接近29元大關，新台幣兌美元匯價今(8)日早盤強升逾2角，早盤甚至攻破28.7元關卡，並觸及前央行總裁彭淮南障礙，即2011年5月5日的28.632元防線。新台幣收盤收在28.966元、貶0.1分，成交金額12.14億美元，守住彭淮南障礙。 (中時新聞網) #彭淮南 #障礙 #新台幣 #早盤 #守住 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯電爆天量破30元 登32.2元創16年新高 14:582020/10/08 財經 台幣升值受惠股 資產營建、傳產內需出列 04:102020/10/07 財經要聞 台幣煞不住收28.96 04:102020/10/07 財經要聞 慧洋 Q3稅前獲利1.18億 04:102020/10/08 證券．權證 陸企盈利改善 逢低布局A股基金 04:102020/10/08 投資理財 擋不住！台幣早盤續寫9年新高已破28.7 出口商又苦了 09:412020/10/08 財經 央行回應出口商哀號 新台幣終結連五升 16:222020/10/07 財經 《光電股》高階手機信心度差 大立光林恩平：10月持平9月 11月看不到 16:142020/10/08 財經 台幣猛爆 衝破29元 散戶賺錢機會來了 11:402020/10/07 財經 《商情》播種推遲 芝加哥大豆漲逾2％ 10:172020/10/07 財經 財經熱門新聞 仍是世紀大騙局？台積電也曾認賠 老謝點出10年慘業未來 - 財經 聯電8吋晶圓需求太狂！報價追上台積電 4千億市值差一步 - 財經 元大投信三檔ETF第一階段配息出爐 0056擬配1.6元 - 財經 - 工商 《半導體》聯電Q3、前3季營收雙登峰 今年再戰高 - 財經 - 時報資訊 國巨、華新科 業績雙飆客 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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