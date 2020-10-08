美國可望達成部分新冠紓困與激勵措施，隔夜美股三大指數同步大漲，受此提振，周四日股走高。

周四收盤，日經225指數收漲0.96%，為23,647.07點，徘徊在2月20日創下的高點附近。東證一部指數收漲0.55%，為1,655.47點，33大類股普遍上漲，海運、鋼鐵與服務類股漲幅領先。

美國總統川普在突然喊停新冠紓困案談判後，又再度發文力促國會通過個別的援助措施，受此激勵，隔夜美股三大指數全面大漲。

美國副總統選舉辯論會後，美股期貨溫和上漲，亦為日股帶來提振。不過，分析師表示，隨著財報密集發布期即將登場，部分投資人已退至場邊觀望。

受隔夜美國同業帶動，日本半導體股走高，Screen Holdings大漲逾8%，愛德萬測試漲5.37%，Disco Corp漲3.79%。

新冠肺炎疫情導致國際空中旅行需求崩跌，航空股逆勢下跌1.23%。

Mothers創業板升勢不墜，終場大漲逾2%，連漲第4日。

(時報資訊)