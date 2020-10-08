聖暉集團公布9月營收，聖暉(5536)、朋億(6613)9月營收都受到大陸地區半導體高科技製程設備出貨及工程服務進度放緩影響出現衰退。聖暉9月營收11.02億元，年減6.72％；累計前3季營收102.53億元，年增8.65％。朋億單月營收2.83億元，年減33.65％，累計前3季營收29.69億元，年減10.18％。

雖然聖暉9月營收下降，但整體第3季營收33.15億元，仍年增11.39％，主要無塵室機電整合工程隨著包括半導體、生技醫療等廠商擴產逐步認列，以及高科技製程設備出貨及工程服務等挹注。

朋億近期受到美中貿易戰影響，美方對於半導體先進製程技術保護主義升溫，大陸半導體客戶在高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、工程施作進度放緩。目前對於第4季仍保守看待，雖然大陸半導體產業仍是政府重點扶植產業之一，但中芯10月4日發布正式公告，對於部分來自美國設備、配件及原物料受到美國出口管制規定，影響到朋億客戶的拉貨動能，未來仍須觀察美中貿易戰的衝擊程度。

(時報資訊)