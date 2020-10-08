某客戶高規格鏡頭訂單砍單，致使大立光(3008)第4季營運透明度不高！大立光執行長林恩平表示，10月與9月差不多，11月還看不到，由於某客戶訂單在第3季停掉影響稼動率，第4季不太可能滿載，目前客戶對高階手機信心度較差，第4季毛利率還是得看客戶賣得如何及拉什麼貨而定。

大立光今天下午舉行法說會，全球新冠肺炎疫情未止及美國對華為祭出新禁令，讓大立光第3季傳統旺季冷冷的，雖然非蘋智慧型手機品牌廠新機陸續上市，且蘋果iPhone新機拉貨啟動，讓大立光第3季合併業績擺脫第2季谷底，但單季合併營收147.86億元，還是較去年同期減少20%，由於產品組合較差，營業毛利為97.11億元，季增11.85%，年減23.98%，單季合併毛利率為65.68%，季減2.95個百分點，年減3.44個百分點，為108年第1季以來單季新低，營業淨利為83.1億元，季增11.11%，年減25.88%，單季營業淨利率為56.2%，季減2.93個百分點，單季稅前盈餘為79.11億元，受到新台幣兌美元升值及盈餘匯回，認列匯兌損失7.1億元及所得稅費用6.5億元影響，單季稅後盈餘為58.67億元，季增17.62%，年減31.5%，單季每股盈餘為43.74元；累計前3季合併營收為406.51億元，年減4%，營業毛利為276.18億元，年減4%，合併毛利率為67.94%，年減0.21個百分點，營業淨利為236.47億元，年減5%，營業淨利率為58.17%，年減0.72個百分點，稅前盈餘為231.27億元，年減11%，稅後盈餘為175.76億元，年減13%，每股盈餘為131.03元。

高階智慧型手機市場需求疲弱，且美國新禁令重創華為智慧型手機銷售，雖然林恩平沒有直接回應是那家客戶訂單自第3季開始停掉，但就時間點來推估，林恩平所指高規格訂單在第3季遭砍歸零的客戶應該就是華為，在失去華為高階訂單下，即使蘋果iPhone新機上市在即拉貨轉趨積極也難以完全彌補，讓大立光第4季營運透明度不高。

林恩平表示，由於某客戶訂單在第3季停掉影響稼動率，第4季不太可能滿載，目前客戶對高階手機信心度較差，10月與9月差不多，11月還看不到。

針對法人追問，其他非蘋手機品牌廠客戶加單或是蘋果新機拉貨是否能補上失去的客戶訂單，林恩平坦言，不可能補掉失去的客戶，11月以後及第4季毛利率還是得看客戶賣得如何及拉什麼貨而定。

(時報資訊)