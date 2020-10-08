英國的易捷航空(easyJet)周四提出警告，該公司年度虧損可能高達8.45億英鎊(約11億美元)。疫情衝擊，航班飛行僅較已規劃能量的25%；易捷呼籲英國政府提供更多金援。

據Refinitiv Eikon數據顯示，截至今年9月30日的年度稅前虧損預測高達8.14億~8.45億英鎊，為易捷航空自1995年創立以來首見年度虧損。

公司指稱在2020年剩下幾個月，僅能飛行已規劃能量的25%，較競爭對手瑞安航空(Ryanair)的10月目標能量的40%更低。易捷為歐洲第二大廉航公司，僅次於第一大的瑞安。

在目前看步道復甦前景下，易捷執行長龍格林(Lundgren)周四呼籲英國政府拿出客製化的方案來協助航空業者。此前易捷已經從英國政府拿到約6億英鎊貸款，刪減4500名員工，從出售飛機籌得6.08億英鎊，從股東籌資4.19億英鎊。

目前在英國的航空公司要求政府透過減稅和其他措施協助業者度過難關，以及檢討機場的新冠肺炎檢測制度，縮減14天隔離的規定。

(時報資訊)