就在共機飛越台海中線，飛行員嗆說「沒有海峽中線！」大陸外交部也說「不存在所謂海峽中線。」之後，我力主中線不能讓步之際，國防部發言人史順文証實，今有一架美軍機飛過海峽中線。美軍機飛一趟海峽中線動作，而且是從頭飛到尾，有高度的政治象徵。

根據「CANUK78」推特中午披露，一架美軍MC-130J特戰運輸機出現在台灣海峽中線，並由北向南飛行。

去年8月29日，美軍MC-130J型特種作戰運輸機，也曾在上午11時沿台海中線由北朝南飛行，國防部全程監控，期間並無異常狀況。國防部隨後也發布新聞稿，是國防部首次公開證實，美軍特戰運輸機通過台海。相隔1年餘，美MC-130J又再飛趟中線。

國防部長嚴德發昨天表示，今年共機穿越海峽中線有49次，是最多的一次，我們應對共機越中線有76架次，是以優勢兵力應處。嚴德發說，海峽中線是條默契線，雙方空中兵力多年都依此默契。我空軍今年出動4132架次空中兵力，就是為維持海峽中線。

(中時 )