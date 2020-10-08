台灣工藝研究發展中心主任許耿修頒發學員代表結訓證書。（謝明俊攝）

台灣工藝研究發展中心所屬苗栗及鶯歌2處分館，開設藍染及金工、陶藝及多種技能班，吸引許多其它領域的名家前來進修，技能班年度結訓，工藝研究所特別安排在苗北藝文中心B1展覽館展出，成品都有職業水準，還吸引不少民眾詢價有意購買，工藝中心歡迎各界踴躍參觀指導交流。

國立台灣工藝研究發展中心，多年來全力投入國內各類手工藝產業推廣及培訓，並成立苗栗及鶯歌等2處分館，分別針對金工、陶瓷、鋦瓷、漆藝及藍染等工藝，開設各式基礎班及進階課程，除了培訓入門者，還吸引許多名師級的藝品工作者前來進修，技能班內臥虎藏龍，不乏名人能士。

指導老師解說作品。（謝明俊攝）

工藝中心舉辦聯展展出藍染作品。（謝明俊攝）

每一年，工藝中心都會將每班結訓人員作品，做一總整理後擇地舉辦聯展，並已形之多年，已成為工藝界重要的展場之一，今年的聯展選在展館完善的苗北藝文中心B1展覽館。展品包括苗栗分館學員的金工、鋦瓷、漆藝、陶藝及藍染，以及鶯歌分館的鋦瓷、金繕作品，多達近千件。

工藝中心舉辦聯展展出藍染作品。（謝明俊攝）

工藝中心舉辦聯展展出陶藝作品。（謝明俊攝）

整個展期從即日起至10月27日止，主辦單位並在8日上午舉行開幕式，邀請苗栗新竹等地藝文界名流到場共襄盛舉，工藝中心主任許耿修表示，工藝與生活感官緊密相連，無論是創作者或觀賞，都能運用身體五感，感受工藝帶給我們的驚豔，而參加聯展的學員，有不少是其它領域的名家，作品都有水準以上，希望各界踴躍參觀交流指導。

(中時 )