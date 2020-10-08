近年來安養中心火災頻傳，尤其住民多為行動不便長者，防災應變能力較弱，台南市消防局第1救災救護大隊於8日上午前往新營區順康護理之家，以「大夜班人力」模擬夜間發生火災，進行搶救演練，考驗機構面對緊急事件的應變能力。
此次演練模擬夜間發生火災時，護理機構如何運用6名護理人員及照護員，撤離40床收容人員，考驗自衛消防編組應變能力。
演練中護理人員利用床單、床墊、輪椅及推床等物品進行疏散，真實考驗大夜班人員迅速啟動災害緊急應變能力，以期將演練內容運用、改善，讓護理人員遇到災害發生時能夠快速應變。
這次訓練除加強護理人員在火災初期如何在界限時間內進行滅火、通報及避難引導收容人員由起火區劃疏散至鄰近區劃、垂直區劃及相對安全區，以減少人命傷亡及財產損失，避免憾事再發生。
第1大隊大隊長陳坤宗表示，轄區內需進行驗證的護理機構共計46家，現在已完成驗證達成率約7成，另平時藉由防火宣導、消防安全檢查、消防搶救演練及自衛消防編組應變能力驗證，加強護理機構對災害發生時的應變能力，以減少生命財產損失。
(中時 )
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