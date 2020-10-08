據共同社報導，日本防衛相岸信夫8日上午與駐日美軍司令施耐德在美軍橫田基地（東京都）舉行會談，關於在東海和南海加強海洋活動並擴大軍事影響力的中國活動，共享了關切。此外還確認就北韓彈道飛彈開發展開合作。岸信夫在會談後向媒體透露了該消息。

會談中兩人一致認為美軍普天間機場（沖繩縣宜野灣市）搬遷至名護市邊野古是「唯一解決方法」。據稱放棄部署的陸上部署型飛彈攔截系統「陸基神盾系統」計劃替代方案沒有成為議題。

岸信夫還視察了該基地內飛彈防禦中樞航空自衛隊航空總隊司令部。他確認了包括防備北韓彈道飛彈在內對日本周邊空域的監視情況。

7日，岸信夫與美國國防部長艾斯培舉行了電話會談。有關作為放棄在秋田、山口兩縣部署「陸基神盾系統」計劃的替代方案，在海上運用雷達和發射裝置一事，兩人就日美在技術等方面緊密合作並推進探討達成一致。岸信夫就替代方案告知稱，年底前出示一定的對策。

這是岸信夫就任防衛相後首次與其他國家防長進行磋商。會談原本計劃舉行30分鐘，但實際持續了約55分鐘。

共同社報導說，會談中，兩人就東海、南海和北韓等印太地區的最新局勢交換了意見；確認了兩國將以牢固的日美同盟為基礎，為地區和平與繁榮發揮更大作用。為了踏實推進包括美軍普天間機場搬遷到名護市邊野古沿岸地區在內的美軍整編計劃，兩人還商定將繼續合作。

6日舉行的日美澳印外長會談中磋商的海洋安全保障領域合作，也成為了議題。岸信夫向媒體稱「如果這4個國家在防衛方面也能交換意見，將非常有意義」，有意舉行防長會談。

(中時 )