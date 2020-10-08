高價秋冬裝出貨增，平均單價（ASP）提升、品牌廠急單多，成衣代工及機能布大廠儒鴻（1476）9月合併營收26.15億元，為2020年次高，年增15.87％；儒鴻指出，第四季訂單能見度可看到成長，且，運動時尚防疫口罩、防護衣等產品也會在第四季陸續推出，預期，下半年的表現會優於上半年，下半年的營運則將呈「季季增」。

訂單回流狀況比先前預期的好，下半年訂單能見度、接單平均單價，都比上半年來的好，儒鴻指出，第二季確定是2020年營運的谷底。

進入秋冬裝出貨旺季，品牌客戶價格及毛利比較高的產品，量也逐漸出來，平均單價（ASP）提升，儒鴻指出，下半年獲利可望逐季增加。

此波疫情讓運動休閒式服飾的消費增加，以機能性布料為主的儒鴻指出，在疫情趨緩後，客戶這類型的急單量增加。

另外，主要客戶之一的Nike，需求回溫忙追單，儒鴻指出，公司一向是NIKE的重要供應鏈，提供高階機能衣和機能布，預期NIKE營運好轉對第四季的營收獲利都會加分。

除此之外，儒鴻推出的可重複使用型抗菌立體氣墊口罩新產品，目前已接獲國內通路以及國外運動品牌訂單，預計第四季出貨。儒鴻指出，新產品初期對營運貢獻有限，但看好長期趨勢下，對公司營運有助益。

(工商 )