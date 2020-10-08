股王大立光（3008）8日召開法說會，大立光執行長林恩平於會中釋出第四季展望，強調目前能見度依然偏低，只能說「10月和9月差不多，11月還看不到」。
大立光8日法說會投下震撼彈，受台幣急升拖累，大立光第三季匯損認虧7.1億元，再加上高規格訂單的客戶停單，致產品組合變差，拖累單季稅後純益僅餘58.68億元，雖季增17.62％，但年減率卻放大至31.49％，換算EPS僅43.74元，另第三季毛利率65.68％亦創下2019年第二季以來的新低，較上一季的68.59％以及去年同期的69.13％，分別下滑2.91以及3.45個百分點。
大立光累計前三季營收406.52億元，雖僅年減4％，但因毛利率走低，僅67.94％，呈年減0.19個百分點，累計稅後純益也下修至175.77億元，年減12.86％，換算前三季EPS為131.03元，也低於去年同期的150.37元。
(工商 )
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