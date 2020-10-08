苗栗縣政府與國立聯合大學合作執行「苗栗城市美學新形塑」研究計畫，8日苗栗城市美學新形塑研究成果展開幕，邀請民眾一同探究城市的文化價值與美學涵養。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府文化觀光局與聯合大學合作爭取科技部「大學與地方政府合作推動地方人文發展與跨域治理計畫」，提出「苗栗城市美學新形塑：在地工藝文化與跨域治理模式之研究」，聚焦縣內在地工藝文化產業鏈整合，重新定義在地城市美學內涵，並於8日起展出研究成果，期望藉以帶動民眾對家鄉土地的認同感。

國立聯合大學建築學系教授吳桂陽帶領研究團隊與縣府文觀局協力合作，以跨域治理模式將目標聚焦於在地工藝文化產業鍊，提出形塑「城市美學」與「工藝文化」未來構想，著手探討城市意象、文化產業、文資場域、工藝創新及體驗行銷等相關議題，重新定義在地城市文化價值與美學涵養。

文觀局說明，聯合大學團隊以「公館鄉」為研究場域，並初步資源盤點與田野調查，了解窯陶產業的歷史脈絡、現況需求及經營環境等面貌，作為美學形塑及在地資源整合的重要依據，未來將以「活化苗栗特色館」作爲挑戰目標，結合好玩、好學和好食3大主軸作為館區活化策略進行改造。

8日苗栗縣副縣長鄧桂菊偕同吳桂陽等人為展覽揭序。鄧桂菊表示，縣府與聯大合作形塑城市美學，與縣長徐耀昌營造幸福城市目標一致，期待這項計畫的推動和成果展覽，能更多民眾認識家鄉城市之美。

苗栗城市美學新形塑研究成果展即日起展至25日止，於苗栗縣政府文化觀光局2樓山月軒展出，主題包含「山城寫意」素描工坊、「文化場域再造」參與式工坊－原蠶業改良場建築群，以及科技部計畫研究與活動內容，盼民眾透過大學與地方政府跨域協力的經驗中，看見苗栗的文化與產業逐漸在改變。

(中時 )