世界級華人小提琴家陳銳，在峨眉國中擔任「一日音樂老師」，分別演奏巴哈的小提琴曲和維瓦弟「四季」中的「夏」。（羅浚濱攝）

世界級華人小提琴家陳銳，在峨眉國中擔任「一日音樂老師」，精湛的小提琴演奏，學生們聽得如痴如醉。（羅浚濱攝）

台積電文教基金會投入資源在峨眉國中進行實驗教育，8日邀請世界級華人小提琴家陳銳，以「一日音樂老師」分享他對音樂的想法與態度，學生們則教他正確泡東方美人茶的茶道，陳銳感到很新鮮，泡茶過程笑料百出。

峨眉國中是新竹縣首座轉型實驗教育學校，40名學生都要學習茶文化，陳銳在示範小提琴前先穿上茶道服，由學生指導如何泡東方美人茶，他從小就在國外，與學生溝通上出點問題，泡茶要默數時間及茶蓋要轉圈等流程，他都出狀況引發笑點。

學生直說「你都不太專心！」讓陳銳哈哈大笑說「東方美人茶要泡2分鐘，也太久了吧！我還是看茶色變化好了！」學會基本茶道後，校長陳姿利贈他「茶人」 證書和東方美人茶。

陳銳隨後演奏巴哈的小提琴曲和維瓦弟「四季」中的「夏」，一個和緩，一個激動，讓學生們了解「 音樂是要用心去體會！」

陳銳說，他原本以為泡茶很容易，原來跟小提琴一樣都要學習才行。學生們對他精湛小提琴演奏技巧，都感到相當折服，希望他下次再來學校泡茶，演奏小提琴。

台積電文教基金會執行長許峻郎說，峨眉是偏鄉學校，學生們並沒學過小提琴，邀請陳銳擔任「一日音樂老師」，是希望在各項實驗課程中，帶給學生不一樣的藝術感受。

出生台灣的陳銳，曾獲2008年曼紐因國際小提琴大賽及2009年比利時伊莉莎白皇后國際大賽小提琴冠軍得主，是當今頂尖的實力派小提琴家，他對音樂教育相當投入，經常透過網路社群，擴大古典音樂的影響力。

(中時 )