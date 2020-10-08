「美國惡霸犬（American Bully）」因擁有部分比特犬血統恐遭禁養。（黃世麒攝）

農委會日前公告規劃比特犬及其混種犬禁止輸出、輸入及飼養繁殖，現有飼主須完成登記且不得繁殖或販售，最快年底前公告上路，引發飼主不滿，民眾黨立委蔡壁如今召開協調會，多位飼主強調，惡霸犬乖巧不會咬人，而且易喘怕熱，若強制外出配戴口罩，恐會引起熱衰竭致死，呼籲農委會正式公告實施前應擬定配套措施，不要一竿子打翻一船人。

比特犬攻擊人以致受傷事件頻傳，農委會為強化管制措施，已於9月21日預告修正「公告指定禁止飼養、輸入或輸出之動物」，新增比特犬及其混血犬隻。

農委會日前預告將禁止繁殖飼養比特犬及其混種犬，導致有血統關係的惡霸犬也面臨被禁養，民眾黨立委蔡壁如今邀農委會及飼主出席協調會溝通。（林縉明攝）

「美國惡霸犬（American Bully）」因擁有部分比特犬血統恐遭禁養。（黃世麒攝）

對於農委會公告以血統來源認定是否禁止輸出入、繁殖飼養，陳情的王姓飼主表示，惡霸犬乖巧不會咬人，如果惡霸犬都被禁止，其他有混到比特犬血統的全部都要禁止；況且，單純用血統認定進而頒令禁止，就像是父親是殺人犯，就認定下一代也一定是殺人犯一樣荒謬。

黃姓飼主也說，惡霸犬在UKC歸類為家庭伴侶犬，農委會要引述資料禁止要客觀，不要上網找資料就公告列為危險犬種，更不要因新聞報導惡霸犬很兇就禁止，實際上惡霸犬在家都陪小孩子玩很乖，沒戰鬥力跟殺傷力，而且每年平均發生2萬件被狗咬傷事件，按犬種推論無法從根本解決犬隻傷人的問題。

對此，農委會畜牧處科長鄭祝菁表示，針對近期預告將針對比特犬等禁養預告，有收到很多陳情人意見，草案公告是為了蒐集更多管理意見，後續正式公告會對混血犬種提出更精準的配套，品種鑑定基因配套正在規劃，飼主無須擔心，攻擊性犬種會做適當調整。

蔡壁如當場要求農委會，預告期間應舉辦地方說明會跟座談會，傾聽及蒐集各界意見。農委會允諾，不會沒有全面溝通後就直接變成管制法令，現在還在蒐集相關資訊規劃階段。

(中時 )