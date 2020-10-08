健保安全準備金明年將低於1.5個月，衛福部長陳時中不只一次預告將調漲費率。前衛生署長、台灣病友聯盟理事長楊志良認為，新冠肺炎疫情期間並非調漲費率的好時機，因雇主負擔較高，經濟不景氣時恐致雇主減少雇用。陳時中說沒投資就沒健康，但政府卻鮮少花錢在預防保健，都是等著生病才花大錢。

楊志良表示，疫情期間滿街都是吃不飽的人，年輕人就業相當不易。因雇主需負擔60%的保費，此時調漲費率，雇主恐怕會跳起來，甚至減少雇用，應等到經濟好的時候再調費率。

陳時中日前在健保國是會議中多次強調沒有投資就沒健康、投資一定要走在前面，但楊志良認為，台灣根本沒有健保，而只有醫保，因為政府沒有投入足夠的預算在預防保健，都是等到民眾生病才花大錢。

楊志良表示，疾管署、國健署都是負責健康促進的單位，但是兩個署加起來的預算沒有健保的百分之一，事實上最少也應該要有百分之三。為增進人民的健康、幫助民眾合理就醫，過去政府還有投入教育宣導、國際交流、研究計畫，但現在卻沒有了，只因為健保署的行政管理費用太低。

即便不支持現在調漲費率，但楊志良仍然表示，若雇主、民眾都願意，陳時中也成功調漲費率，那也是好事，他也會贊成。

(中時 )