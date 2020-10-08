寶雅（5904）8日公告9月合併營收14.80億元，創下歷來同期新高，年增8.79％；累計前三季合併營收129.70億元，亦改寫歷史新高紀錄，年增10.22％。寶雅表示，主要是受惠疫情趨緩帶來消費氣氛改善，接下來將積極布局秋冬商品及活動檔期，迎接第四季消費旺季。

寶雅指出，截至9月底止，全台共有250間寶雅、15間寶家，未來將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻。此外，寶雅年底前還將推出自有支付POYA Pay，未來更預計切入線上電商銷售，線上線下同步助攻下，可望再挹注營運表現。受惠基本面佳，寶雅近日股價走揚，8日上漲18元、收579元，漲幅3.2％。

寶雅上半年營收82.06億元，年增7.7％，營業毛利為34.7億元，毛利率42.3％保持平穩，營業利益10.9億元，營益率13.3％，稅後淨利8.93億，每股純益9.14元，均較去年同期成長，也使得寶雅獲利持續在上半年創新高。法人認為，看好三倍券帶動消費人潮回流，加上新展店效益，樂觀看待第三季獲利續創新高。

(工商 )