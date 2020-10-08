金防部演訓重大意外 戰車翻覆邊坡起火士官兵1殞命1重傷

金防部演訓重大意外，戰車翻覆邊坡起火士官兵1死1重傷。(民眾提供/李金生金門傳真)

金防部演訓重大意外，戰車翻覆邊坡起火士官兵1死1重傷。(民眾提供/李金生金門傳真)

金防部演訓重大意外，戰車翻覆邊坡起火士官兵1死1重傷。(民眾提供/李金生金門傳真)

金防部演訓重大意外，戰車翻覆邊坡起火士官兵1死1重傷。(民眾提供/李金生金門傳真)

國慶日前夕小金門發生烈嶼守備大隊戰車營戰車在演訓完返回營區時，在戰備道翻覆邊坡起火的1死1重傷重大意外，戰車中士林楷強當場被壓在戰車底下身亡，駕駛劉宇宏下士嗆傷。據了解，翻覆的戰車是屬於骨董級的M41型戰車，今天下午2點30分在完成基地測驗後，返回營區途中突然翻覆還當場撞斷電桿，造成當地300餘戶大停電。陸軍司令部已經證實此項意外，目前正派員搶救及釐清事發原因。

根據陸軍金門防衛指揮部表示，所屬烈嶼守備大隊乙輛M41A3戰車於今（8）日下午1515時，結束基地普測任務返部途中，行經湖厝路段時，不慎翻落邊坡，駕駛劉姓下士已救出並送醫治療無礙，車長林姓中士送醫後，仍宣告不治。

金防部指出，單位案發後已聯繫家屬；此外，配合司令部專案小組進行肇因釐清，並配合檢警調查。另要求所屬單位擴大部隊機動行車安全教育及各項防險作為，以確保部隊戰力。

(中時新聞網)