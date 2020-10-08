連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)在「快樂檸檬」全球展店加速、疫情對營運衝擊趨緩下，2020年9月營收連7月回升、站上今年新高，且順利恢復年成長，配合內部同步調整體質挹注，集團看好第三季獲利表現可期、有望彌補上半年缺口，明年營運將更上層樓。

雅茗公布9月自結合併營收1.84億元，月增5.34％、年增4.96％，站上今年新高、並創同期次高。合計第三季合併營收5.12億元，季增達48.56％、仍年減15.77％，為近1年高點。累計前三季合併營收11.34億元、年減33.79％，衰退幅度較前8月38.22％收斂。

雅茗表示，主力茶飲品牌「快樂檸檬」下半年於中國大陸及海外市場展店腳步同步加速，9月單月新展達52家店、合計第三季全球新展近120家店，雙創單月及單季新高紀錄。海外市場方面，今年在美國營運表現亮眼，有信心未來使美國市場營運及展店數倍增。

雅茗透過合資合盟及大夥伴計畫拓展「快樂檸檬」海外市場布局，9月於馬來西亞開出首家旗艦店後引起熱烈迴響，關注度與曝光度皆高，除收到不少加盟意願，當地主要商場亦主動提供優質店舖歡迎進駐。同時亦開始進駐馬來西亞大學校園，明年店數將快速增加。

雅茗表示，今年營運訂定擴大展店、國際合盟、投資併購3箭策略，目前已逐步顯現效益，雖受疫情因素干擾，但集團內部同步進行體質調整，預期在度過疫情陰霾後可望迎來爆發性成長，看好第三季獲利表現可期、有望彌補上半年缺口，明年營運將更上層樓。

(時報資訊)