今年國慶煙火選在台南安平區的漁光島，遠傳(4904)評估，行動數據與語音需求，出動豪華陣容全力守護用戶網速，除了出動4G、5G共計10台行動訊號車；擴充超過30站以上既有4G基站容量；活動當天將有超過50位工程人員全程現場待命；後端更有數百名網管與傳輸工程師，進行網路流量觀察、參數動態調整，障礙狀況排除等作業。

遠傳表示，今年國慶煙火首度移師台南，台南市政府特別規劃多場域的觀賞地點，除了主舞台的安平戀愛廣場，更多達3個副舞台(觀夕平台、台灣船園區、四鯤鯓「龍崗天橋」)，主、副舞台橫跨台南市3個行政區，加上活動地點鄰近市區、適逢國旅爆發期，預計將比往年湧現更多人潮。為了讓在現場的遠傳用戶擁有最佳的4G、5G網路體驗，遠傳動員160人次以上的工程人員，提前完成涵蓋3個行政區的4G基地台擴充工程，更派出10台4G、5G行動訊號車坐鎮現場，可提供超過平常4倍的網路傳輸容量。

遠傳表示，後疫情時代國旅大爆發，遠傳除了在全台各大慶典活動不缺席，因應網路需求架設臨時基地台、動態調校基地台容量，更全面加速5G佈建，提供用戶極致順暢的網路體驗。

(時報資訊)