台塑四寶第3季總計大賺達498.06億元，比起今年第2季淨虧損60.02億元，一舉轉虧為盈，針對第4季營運也釋出最新展望，四寶認為，隨著旺季的拉貨潮發酵，加上歲修告一段落，四寶均預期第4季營收會相較第3季成長。

台塑(1301)表示，第4季為PE/EVA/PP等產品需求旺季，且歲修廠數比第3季少，第4季僅安排麥寮正丁醇廠、SAP廠及寧波AE廠、SAP廠歲修，合計4個廠，比第3季8個廠少4個廠，預估開工率93%高於第3季86%，帶動產銷量增加，且因美國颶風影響，出口數量減少，石化產品價格可望持續上漲，在價量齊揚下，預估第4季營業額比第3季增加，且第4季本業獲利也將比第3季大幅成長，不過，全球經濟前景還有下列變數，增添市場不確定性。

南亞(1303)表示，展望第四季以各個產品項來看，化工產品，大陸積極提振內需，終端需求回溫，預期聚酯產能利用率可維持高檔，乙二醇需求量穩定，惟新產能投產，市場供給過剩，恐抑制價格上漲。此外，因防疫需要，醫療級手套需求增加，帶動2EH及DOTP、DEHP等可塑劑需求持續成長，銷售量將增加，化工產品將視原料及產品市場行情機動調節產銷量，預估整體營收可望增加；電子材料，今年受疫情影響，新一代手機延遲上市，整體需求可望遞延至第4季，惟受到美國對於大陸科技技術管制影響，5G產業發展速度減緩，影響雲端伺服器及5G網通產品銷售，加上歐美新冠肺炎確診人數攀升，預估整體營收持平；聚酯產品方面，歐美市場銷售量逐漸回升，另外瓶用粒銷售量成長，寶特瓶回收粒也開始產出貢獻營收，惟第4季有感恩節及聖誕節假期，美國地區部份客戶停機及歐美地區疫情因素，預估整體營收持平；整體來說，南亞預估，第4季合併營收較3季略增。

台化(1326)表示，對第4季預測和之前無太大變化，雖然疫情仍然嚴峻，但是在各國為了經濟必需解封市場，所以疫情對生意的影響逐漸減低，只要能夠配合市場的新常態，銷售沒有很大的困難，不過新產能投產導致供過於求，嚴重抑制著產品的價格，經營仍然存在困難，整體來說，第4季合併營收會比第3季高。

台塑化(6505)表示，9月起歐洲面臨第二波疫情，部分城市重啟封鎖措施，使全球油品需求復甦停滯，國際能源總署評估，2020年全球油品需求從預期衰退808萬桶/日下調至衰退843萬桶/日，加上利比亞原油產量回升至29萬桶/日，恢復速度快於市場預期，導致油價近期回檔修正，此外，本週挪威油田罷工及美灣颶風，使短期全球原油產量可能減少64萬桶/日，但川普染疫增加11月初的美國總統大選不確定性，市場紛紛從油市撤出資金轉為觀望，預期油價將區間盤整，以台塑化來說，第4季煉製毛利小幅回升，但上檔承壓，近期美國石化廠接連受到颶風影響，石化產品供給減少，現貨價格大漲，但大陸新增產能陸續開車及集中定檢潮即將結束，輕裂廠拉升運轉率，價格有小幅下修的風險，惟隨著大陸、韓國長假之後，西方假期需求的來臨，下游將回補庫存，價格可望有所支撐，輕裂廠維持正常獲利。台塑化預估10月因重油加氫脫硫(RDS#1)單元開始定檢至11月，加上事故單元尚未復工，10月煉油廠平均煉量23萬桶/日，預計第4季平均產能利用率53%；輕裂廠隨著9月底OL#3定檢結束後提高產能利用率，第4季平均產能利用率為100%。

(時報資訊)